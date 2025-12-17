Мелони раскритиковала план реконструкции штаб-квартиры ЕС, пишет Euractiv

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала план реконструкции названной в честь нидерландского гуманиста и филолога Юста Липсия штаб-квартиры Европейского Союза в Брюсселе, стоимость которого превышает 1 миллиард евро, сообщает издание Euractiv.
В октябре Euractiv писало, что Евросоюз рассматривает возможность выделить 1,1 миллиарда евро на реконструкцию одного из своих главных административных зданий в Брюсселе. Проект предусматривает "глубокую модернизацию" более чем 30-летнего здания, чтобы привести его в соответствие с современными стандартами энергоэффективности и безопасности, включая усиление защиты от взрывов.
"Это не тот вид европейских инвестиций, который мы сейчас считаем приоритетным", - приводит издание слова Мелони во время разговора с итальянскими депутатами.
Начать работы по реконструкции планируют в 2029 и завершить к 2036 году.
СМИ: Мелони призвала Зеленского к "болезненным уступкам"
10 декабря, 17:55