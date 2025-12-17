Рейтинг@Mail.ru
Мелони раскритиковала план реконструкции штаб-квартиры ЕС, пишет Euractiv - РИА Новости, 17.12.2025
18:28 17.12.2025
Мелони раскритиковала план реконструкции штаб-квартиры ЕС, пишет Euractiv
Мелони раскритиковала план реконструкции штаб-квартиры ЕС, пишет Euractiv - РИА Новости, 17.12.2025
Мелони раскритиковала план реконструкции штаб-квартиры ЕС, пишет Euractiv
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала план реконструкции названной в честь нидерландского гуманиста и филолога Юста Липсия штаб-квартиры... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
в мире, италия, брюссель, джорджа мелони, евросоюз
В мире, Италия, Брюссель, Джорджа Мелони, Евросоюз
Мелони раскритиковала план реконструкции штаб-квартиры ЕС, пишет Euractiv

Euractiv: Мелони раскритиковала план реконструкции штаба ЕС за 1 млрд евро

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала план реконструкции названной в честь нидерландского гуманиста и филолога Юста Липсия штаб-квартиры Европейского Союза в Брюсселе, стоимость которого превышает 1 миллиард евро, сообщает издание Euractiv.
В октябре Euractiv писало, что Евросоюз рассматривает возможность выделить 1,1 миллиарда евро на реконструкцию одного из своих главных административных зданий в Брюсселе. Проект предусматривает "глубокую модернизацию" более чем 30-летнего здания, чтобы привести его в соответствие с современными стандартами энергоэффективности и безопасности, включая усиление защиты от взрывов.
"Это не тот вид европейских инвестиций, который мы сейчас считаем приоритетным", - приводит издание слова Мелони во время разговора с итальянскими депутатами.
Как пишет издание, Мелони также заявила, что Италия присоединилась к некоторым другим странам-членам ЕС, обратившимся с просьбой о пересмотре плана реконструкции, если он будет полагаться исключительно на кредиты, в результате чего может обойтись налогоплательщикам до 1,39 миллиарда евро.
Начать работы по реконструкции планируют в 2029 и завершить к 2036 году.
В миреИталияБрюссельДжорджа МелониЕвросоюз
 
 
