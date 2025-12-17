Россияне стали чаще совершать покупки на маркетплейсах

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Число покупок на маркетплейсах в России за сентябрь-ноябрь выросло в 1,4 раза на фоне окончания летних каникул и сезона отпусков, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.

"С наступлением осени, на фоне окончания летних каникул и сезона отпусков, россияне повышают свою покупательскую активность на маркетплейсах. Так, по данным эквайринговой сети банка, по итогам сентября-ноября 2025 года общее число таких платежей выросло на 43% относительно лета текущего года", - говорится в исследовании.

При этом отмечается, что средний чек, напротив, снизился до 1 771 рубля с 2 338 рублей летом. Показатель осени 2024 года - 1 874 рубля, уточняется в материалах.

"Маркетплейсы прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Здесь можно купить все: от одежды до продуктов и техники. Интернет-шопинг прямо из дома или по дороге на работу, а также с возможностью примерки или быстрым возвратом товара предпочитает все больше россиян", - указали аналитики банка.

Также отмечается, что для покупок на маркетплейсах все чаще используется Система быстрых платежей (СБП). "Так, согласно статистике эквайринговой сети Банка Русский Стандарт, общее число таких платежей через СБП осенью 2025 года выросло на 56% относительно лета 2025 года, а также на 29% по сравнению с осенью прошлого года", - добавили аналитики.