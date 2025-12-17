Рейтинг@Mail.ru
Россияне стали чаще совершать покупки на маркетплейсах - РИА Новости, 17.12.2025
08:14 17.12.2025
Россияне стали чаще совершать покупки на маркетплейсах
Россияне стали чаще совершать покупки на маркетплейсах
Число покупок на маркетплейсах в России за сентябрь-ноябрь выросло в 1,4 раза на фоне окончания летних каникул и сезона отпусков, говорится в исследовании банка РИА Новости, 17.12.2025
экономика, россия
Экономика, Россия
Россияне стали чаще совершать покупки на маркетплейсах

Россияне за три месяца стали в 1,4 раза чаще совершать покупки на маркетплейсах

© РИА Новости / Алексей Никольский
Девушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Девушка с мобильным телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Число покупок на маркетплейсах в России за сентябрь-ноябрь выросло в 1,4 раза на фоне окончания летних каникул и сезона отпусков, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
"С наступлением осени, на фоне окончания летних каникул и сезона отпусков, россияне повышают свою покупательскую активность на маркетплейсах. Так, по данным эквайринговой сети банка, по итогам сентября-ноября 2025 года общее число таких платежей выросло на 43% относительно лета текущего года", - говорится в исследовании.
При этом отмечается, что средний чек, напротив, снизился до 1 771 рубля с 2 338 рублей летом. Показатель осени 2024 года - 1 874 рубля, уточняется в материалах.
"Маркетплейсы прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Здесь можно купить все: от одежды до продуктов и техники. Интернет-шопинг прямо из дома или по дороге на работу, а также с возможностью примерки или быстрым возвратом товара предпочитает все больше россиян", - указали аналитики банка.
Также отмечается, что для покупок на маркетплейсах все чаще используется Система быстрых платежей (СБП). "Так, согласно статистике эквайринговой сети Банка Русский Стандарт, общее число таких платежей через СБП осенью 2025 года выросло на 56% относительно лета 2025 года, а также на 29% по сравнению с осенью прошлого года", - добавили аналитики.
Методологией исследования стало изучение данных эквайринговой сети банка "Русский Стандарт" по количеству и средним чекам покупок на маркетплейсах по банковским картам и через СБП, осенью и летом 2025 года, а также осенью 2024 года.
ЭкономикаРоссия
 
 
