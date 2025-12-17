https://ria.ru/20251217/magadan-2062541178.html
В Магадане задержали множество авиарейсов из-за метели
В Магадане задержали множество авиарейсов из-за метели - РИА Новости, 17.12.2025
В Магадане задержали множество авиарейсов из-за метели
Множество авиарейсов задержано в Магадане, самолет из Москвы приземлился в аэропорту Хабаровска из-за метели, сообщил РИА Новости представитель аэропорта... РИА Новости, 17.12.2025
В аэропорту Магадана задержали множество рейсов из-за метели