В Магадане задержали множество авиарейсов из-за метели - РИА Новости, 17.12.2025
08:26 17.12.2025
В Магадане задержали множество авиарейсов из-за метели
В Магадане задержали множество авиарейсов из-за метели
происшествия, магадан, хабаровск, москва
Происшествия, Магадан, Хабаровск, Москва
© Фото : Международный аэропорт МагаданМеждународный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого. Архивное фото
МАГАДАН, 17 дек - РИА Новости. Множество авиарейсов задержано в Магадане, самолет из Москвы приземлился в аэропорту Хабаровска из-за метели, сообщил РИА Новости представитель аэропорта Магадана.
На побережье Магаданской области действует уже пятый снежный циклон с начала декабря. В Магадане объявлен режим ЧС из-за большого количества снега. В регионе - опасность схода лавин, в декабре выпало больше трех месячных норм осадков. Температура воздуха почти на 20 градусов выше климатической нормы для декабря.
"Рейс "Москва-Магадан" ушел на запасной аэродром в Хабаровск. Такое решение принял экипаж самолета, в аэропорту Магадана ветрено, идет снег, видимость периодически слабая. Задержаны также самолеты из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Красноярска, а также несколько местных рейсов. Причина - непогода", - рассказала собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Путин поручил заложить в федеральном бюджете средства на развитие Магадана
6 октября, 14:52
 
ПроисшествияМагаданХабаровскМосква
 
 
