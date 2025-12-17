Рейтинг@Mail.ru
Мадуро призвал к всемирным протестам против "пиратства" США - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:49 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/maduro-2062526103.html
Мадуро призвал к всемирным протестам против "пиратства" США
Мадуро призвал к всемирным протестам против "пиратства" США - РИА Новости, 17.12.2025
Мадуро призвал к всемирным протестам против "пиратства" США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал организовать постоянные мировые протесты "против пиратства со стороны правительства Соединенных Штатов" с участием... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T04:49:00+03:00
2025-12-17T04:49:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
иран
николас мадуро
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg
https://ria.ru/20251217/tramp-2062522043.html
https://ria.ru/20251217/tramp-2062521773.html
венесуэла
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_a2d597fadd9490bf7431dac28c4feee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, иран, николас мадуро, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Иран, Николас Мадуро, Дональд Трамп
Мадуро призвал к всемирным протестам против "пиратства" США

Мадуро призвал организовывать всемирные протесты против пиратства США

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал организовать постоянные мировые протесты "против пиратства со стороны правительства Соединенных Штатов" с участием работников нефтяной, газовой и морской отраслей.
"Рабочий класс нефтяной отрасли должен через Международную учредительную комиссию отстаивать в международных профсоюзных организациях правду Венесуэлы, а также право на свободу торговли главным экспортным продуктом страны,... поговорить с судовладельцами всех портов мира, чтобы подготовить крупную акцию протеста нефтяников, газовиков, рабочих торгового флота против пиратства со стороны правительства США", - заявил Мадуро, выступая на Учредительном конгрессе рабочего класса.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп признал власти Венесуэлы террористической организаций
03:09
Президент США Дональд Трамп предупредил во вторник о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Десятого декабря он сообщил о захвате первого крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль сразу обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
Мадуро на встрече с рабочими предупредил о попытках "правых нацифашистских сил" установить контроль над Венесуэлой с целью присвоения ее природных ресурсов, включая нефть, газ и стратегические полезные ископаемые. В этой связи он призвал к сохранению национального единства и высокого уровня общественного сознания перед лицом внешнего давления.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Трамп пригрозил Венесуэле не виданным ранее шоком
03:04
 
В миреВенесуэлаСШАИранНиколас МадуроДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала