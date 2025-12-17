Мадуро призвал к всемирным протестам против "пиратства" США

МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал организовать постоянные мировые протесты "против пиратства со стороны правительства Соединенных Штатов" с участием работников нефтяной, газовой и морской отраслей.
"Рабочий класс нефтяной отрасли должен через Международную учредительную комиссию отстаивать в международных профсоюзных организациях правду Венесуэлы, а также право на свободу торговли главным экспортным продуктом страны,... поговорить с судовладельцами всех портов мира, чтобы подготовить крупную акцию протеста нефтяников, газовиков, рабочих торгового флота против пиратства со стороны правительства США", - заявил Мадуро, выступая на Учредительном конгрессе рабочего класса.
Президент США Дональд Трамп предупредил во вторник о блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Десятого декабря он сообщил о захвате первого крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль сразу обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
Мадуро на встрече с рабочими предупредил о попытках "правых нацифашистских сил" установить контроль над Венесуэлой с целью присвоения ее природных ресурсов, включая нефть, газ и стратегические полезные ископаемые. В этой связи он призвал к сохранению национального единства и высокого уровня общественного сознания перед лицом внешнего давления.