Мадуро призвал к всемирным протестам против "пиратства" США

МЕХИКО, 17 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал организовать постоянные мировые протесты "против пиратства со стороны правительства Соединенных Штатов" с участием работников нефтяной, газовой и морской отраслей.

Мадуро на встрече с рабочими предупредил о попытках "правых нацифашистских сил" установить контроль над Венесуэлой с целью присвоения ее природных ресурсов, включая нефть, газ и стратегические полезные ископаемые. В этой связи он призвал к сохранению национального единства и высокого уровня общественного сознания перед лицом внешнего давления.