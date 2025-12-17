Рейтинг@Mail.ru
11:55 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/luvr-2062579214.html
Лувр предупредил о возможном закрытии музея в среду из-за забастовки
Лувр предупредил о возможном закрытии музея в среду из-за забастовки
в мире, франция, пьер московиси
В мире, Франция, Пьер Московиси
Музей Лувр. Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 дек – РИА Новости. Парижский музей Лувр предупредил о том, что может вновь не открыть в среду свои двери для посетителей из-за забастовки сотрудников, недовольных ухудшением условий труда и нехваткой ресурсов.
Ранее три французских профсоюза, в том числе ведущий "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), призвали сотрудников Лувра к бессрочной забастовке с 15 декабря.
"В связи с забастовкой открытие музея может быть нарушено и некоторые залы могут остаться закрытыми в исключительном порядке", - говорится в заявлении на сайте Лувра.
Как сообщает газета Figaro, в среду бастующие сотрудники примут решение о продолжении или прекращении акций.
В ноябре Лувр столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. В середине месяца музей сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий. Кроме того, в конце ноября библиотека Лувра была затоплена грязной водой в результате протечки старых труб, из-за чего были повреждены от 300 до 400 документов.
Осенью 2025 года музей также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены.
Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.
Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца 2025 года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.
Лувр, открытый в 1793 году и ранее бывший королевской резиденцией, остается самым посещаемым музеем в мире.
