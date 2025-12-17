Адвокат назвала кадастровую стоимость квартиры, которую продала Долина

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале заявила, что кадастровая стоимость квартиры, которую певица Лариса Долина продала Лурье - 123 миллиона рублей.

Ранее Долина в эфире шоу " Пусть говорят " называла цену в 200 миллионов рублей, отмечая, что сумма в 112 миллионов, за которую в итоге жилье было продано, занижена.

"Изначально квартира была выставлена за 130 миллионов рублей. Кадастровая стоимость этой квартиры - 123 миллиона рублей. И что такое рыночная цена? Это та цена, за которую продавец готов продать, а покупатель готов купить. Вот они договорились об этом", - сказала Свириденко в эфире шоу.

Она добавила, что цена была снижена со 130 миллионов до 112 из-за отсутствия парковочных мест и детской площадки. Помимо этого, по словам адвоката Лурье, "не каждый человек хочет покупать квартиру у медийной личности".

"В материалах гражданского дела есть заключение, экспертиза оценочная, которая была получена в рамках уголовного дела. Так эта экспертиза пришла к выводу, что рыночная цена квартиры составляет 138 миллионов рублей. Мы ее купили за 112. Вот эти 13 процентов являются нормальным в риелторском бизнесе, в риелторской практике. Это нормальное понижение цены. Это скидка за, ну не дефекты, а вот за эти обстоятельства", - добавила Свириденко.

Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.

Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что, если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.