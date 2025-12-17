Рейтинг@Mail.ru
15:16 17.12.2025 (обновлено: 15:18 17.12.2025)
Лурье высказалась после решения Верховного суда по делу Долиной
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье в программе "Пусть говорят" на Первом канале поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку во время судебных РИА Новости, 17.12.2025
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде России.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье в программе "Пусть говорят" на Первом канале поблагодарила всех, кто оказывал ей поддержку во время судебных разбирательств.
"Я сейчас со своими детьми и семьей, мы очень рады, отмечаем важный для нас день, победу. Я очень рада и хотела бы сказать спасибо всем, кто меня поддерживал", — сказала она.
Накануне ВС поставил точку по делу Долиной. Он отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Певица, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, должна ее покинуть. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будет решаться принудительно.
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ
Лурье сообщила, когда планирует въехать в квартиру Долиной
Вчера, 15:01

Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
СМИ раскрыли подробности о еще одной квартире Долиной
Вчера, 14:37
 
МоскваЛариса ДолинаПусть говорятДело о квартире ДолинойМосковский городской суд
 
 
