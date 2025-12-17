https://ria.ru/20251217/lure-2062657625.html
Лурье сообщила, когда планирует въехать в квартиру Долиной
Лурье сообщила, когда планирует въехать в квартиру Долиной - РИА Новости, 17.12.2025
Лурье сообщила, когда планирует въехать в квартиру Долиной
Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье в программе "Пусть говорят" на Первом канале заявила, что не будет затягивать с переездом в квартиру. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T15:01:00+03:00
2025-12-17T15:01:00+03:00
2025-12-17T15:53:00+03:00
жилье
россия
лариса долина
пусть говорят
дело о квартире долиной
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062467649_0:69:2935:1720_1920x0_80_0_0_2c1edb93d3d582e2b241ec48bd5420a2.jpg
https://ria.ru/20251217/senator-2062655288.html
https://ria.ru/20251217/kvartira-2062653950.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062467649_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_90223307c3c00a51a19eb9825b15ff97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, лариса долина, пусть говорят, дело о квартире долиной, общество
Жилье, Россия, Лариса Долина, Пусть говорят, Дело о квартире Долиной, Общество
Лурье сообщила, когда планирует въехать в квартиру Долиной
Лурье не планирует затягивать с переездом в квартиру Долиной
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости.
Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье в программе "Пусть говорят" на Первом канале заявила
, что не будет затягивать с переездом в квартиру.
«
"Как только появится возможность, надеюсь, это будет скоро", — рассказала она.
Кроме того, Лурье отметила, что пригласит на новоселье всех, кто ее поддерживал, а также команду телепрограммы.
Накануне Верховный суд России
признал ее собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной
за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
Долина уже публично высказывалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят
" в минувшую пятницу. Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.
Ранее адвокат заявляла РИА Новости, что Долина предложила Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.