Лурье сообщила, когда планирует въехать в квартиру Долиной

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ. Архивное фото

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде РФ

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье в программе "Пусть говорят" на Первом канале Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье в программе "Пусть говорят" на Первом канале заявила , что не будет затягивать с переездом в квартиру.

« "Как только появится возможность, надеюсь, это будет скоро", — рассказала она.

Кроме того, Лурье отметила, что пригласит на новоселье всех, кто ее поддерживал, а также команду телепрограммы.

Накануне Верховный суд России признал ее собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.

Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.

Долина уже публично высказывалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы " Пусть говорят " в минувшую пятницу. Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.