Лурье сообщила, когда планирует въехать в квартиру Долиной
15:01 17.12.2025 (обновлено: 15:53 17.12.2025)
Лурье сообщила, когда планирует въехать в квартиру Долиной
Лурье сообщила, когда планирует въехать в квартиру Долиной
Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье в программе "Пусть говорят" на Первом канале заявила, что не будет затягивать с переездом в квартиру.
Лурье сообщила, когда планирует въехать в квартиру Долиной

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье в программе "Пусть говорят" на Первом канале заявила, что не будет затягивать с переездом в квартиру.
"Как только появится возможность, надеюсь, это будет скоро", — рассказала она.
Кроме того, Лурье отметила, что пригласит на новоселье всех, кто ее поддерживал, а также команду телепрограммы.
Накануне Верховный суд России признал ее собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
Долина уже публично высказывалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят" в минувшую пятницу. Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.
Ранее адвокат заявляла РИА Новости, что Долина предложила Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.
