Лурье ответит Долиной в эфире шоу "Пусть говорят"

Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье ответит певице по делу о квартире в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале 17 декабря, сообщается в... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T11:27:00+03:00
2025-12-17T11:27:00+03:00
2025-12-17T11:36:00+03:00
россия
лариса долина
пусть говорят
дело о квартире долиной
россия
россия, лариса долина, пусть говорят, дело о квартире долиной
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье ответит певице по делу о квартире в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале 17 декабря, сообщается
в Telegram Первого канала.
"В эфире программы "Пусть говорят
" на Первом канале - продолжение истории по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной
. Впервые в студии появится покупатель жилья - Полина Лурье. Она ответит на предложение народной артистки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выпуск выйдет 17 декабря в 19.45 по московскому времени.
Верховный суд России
ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
Ранее Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят" в минувшую пятницу. Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.
Ранее адвокат заявляла РИА Новости, что Долина предложила Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.