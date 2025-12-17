Лурье ответит Долиной в эфире шоу "Пусть говорят"

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье ответит певице по делу о квартире в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале 17 декабря, Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье ответит певице по делу о квартире в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале 17 декабря, сообщается в Telegram Первого канала.

"В эфире программы " Пусть говорят " на Первом канале - продолжение истории по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной . Впервые в студии появится покупатель жилья - Полина Лурье. Она ответит на предложение народной артистки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что выпуск выйдет 17 декабря в 19.45 по московскому времени.

Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.

Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.

Ранее Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят" в минувшую пятницу. Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.