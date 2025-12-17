Рейтинг@Mail.ru
11:27 17.12.2025 (обновлено: 11:36 17.12.2025)
Лурье ответит Долиной в эфире шоу "Пусть говорят"
Полина Лурье
Полина Лурье
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Полина Лурье. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье ответит певице по делу о квартире в эфире шоу "Пусть говорят" на Первом канале 17 декабря, сообщается в Telegram Первого канала.
"В эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале - продолжение истории по делу о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Впервые в студии появится покупатель жилья - Полина Лурье. Она ответит на предложение народной артистки", - говорится в сообщении.
Лариса Долина
Названа кадастровая стоимость квартиры в Хамовниках, которую продала Долина
Вчера, 01:47
Уточняется, что выпуск выйдет 17 декабря в 19.45 по московскому времени.
Верховный суд России ранее признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
Ранее Долина впервые публично высказалась о ситуации вокруг ее квартиры в Хамовниках в эфире программы "Пусть говорят" в минувшую пятницу. Певица также заявила, что приняла решение вернуть Полине Лурье деньги за квартиру в полном объеме.
Ранее адвокат заявляла РИА Новости, что Долина предложила Лурье мировое соглашение, в рамках которого собиралась возвращать 112 миллионов рублей частями в течение трех лет.
Адвокат Светлана Свириденко и Полина Лурье
В ГД похвалили Верховный суд за защиту прав собственности в деле Долиной
16 декабря, 22:46
 
РоссияЛариса ДолинаПусть говорятДело о квартире Долиной
 
 
