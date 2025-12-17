https://ria.ru/20251217/lure-2062511736.html
Лурье после оглашения решения по делу о квартире Долиной обняла адвоката
Полина Лурье после оглашения решения Верховного Суда РФ по спору за квартиру певицы Ларисы Долиной обняла своего адвоката, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.12.2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полина Лурье после оглашения решения Верховного Суда РФ по спору за квартиру певицы Ларисы Долиной обняла своего адвоката, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры Долиной
Полиной Лурье.
Лурье поблагодарила журналистов за поддержку, однако от комментариев она отказалась. Её адвокат Светлана Свириденко также выразила благодарность всем, кто их поддерживал в ходе судебных разбирательств.
Она сказала, что решение Верховного суда является правильным.
Прокурор в суде настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.
В конце марта Хамовнический суд Москвы
удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России
