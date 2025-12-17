Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России

Лурье после оглашения решения по делу о квартире Долиной обняла адвоката

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Полина Лурье после оглашения решения Верховного Суда РФ по спору за квартиру певицы Ларисы Долиной обняла своего адвоката, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее во вторник Верховный суд оставил право собственности за покупателем квартиры Долиной Полиной Лурье.

Лурье поблагодарила журналистов за поддержку, однако от комментариев она отказалась. Её адвокат Светлана Свириденко также выразила благодарность всем, кто их поддерживал в ходе судебных разбирательств.

Она сказала, что решение Верховного суда является правильным.

Прокурор в суде настаивал на том, чтобы вернуть деньги Лурье, а Долиной оставить в собственности спорную квартиру.