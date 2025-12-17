Рейтинг@Mail.ru
02:18 17.12.2025
Европа заняла глупую позицию по вопросу Украины, заявил Лукашенко
в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, мирный план сша по украине
Европа заняла глупую позицию по вопросу Украины, заявил Лукашенко

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Европейцы заняли очень глупую позицию в вопросе украинского урегулирования во время заключения Минских соглашений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Вот здесь, в этом зале начинались переговоры в 2015 году, в феврале месяце. (Экс-канцлер Германии Ангела - ред.) Меркель, (экс-президент Франции Франсуа - ред.) Олланд, (президент РФ Владимир - ред) Путин, (экс-президент Украины Петр - ред.) Порошенко, здесь мы сидели и говорили. Если бы тогда европейцы не заняли глупую позицию, а они хотели сделать так, как они потом заявили, чтобы у украинцев было время перевооружиться и дать отпор России. Оказывается не о мире приехали договариваться, а о будущей войне… Чем это закончилось? Ничем", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
У Европы нет ресурса для помощи Зеленскому, заявил Лукашенко
В мире
Украина
Белоруссия
Россия
Александр Лукашенко
Мирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала