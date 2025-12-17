https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062517523.html
Трамп считает, что Украина может исчезнуть, заявил Лукашенко
Трамп считает, что Украина может исчезнуть, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американский лидер Дональд Трамп разделяет мнение об исчезновении Украины с карты в случае продолжения... РИА Новости, 17.12.2025
украина
белоруссия
россия
александр лукашенко
дональд трамп
украина
белоруссия
россия
Трамп считает, что Украина может исчезнуть, заявил Лукашенко
Лукашенко: Трамп считает, что Украина исчезнет при продолжении конфликта