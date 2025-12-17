Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что Украина может исчезнуть, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.12.2025
01:58 17.12.2025
Трамп считает, что Украина может исчезнуть, заявил Лукашенко
2025-12-17T01:58:00+03:00
2025-12-17T01:58:00+03:00
Трамп считает, что Украина может исчезнуть, заявил Лукашенко

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что американский лидер Дональд Трамп разделяет мнение об исчезновении Украины с карты в случае продолжения конфликта.
"Ничего хорошего продолжение конфликта не сулит и для самой Украины. Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, ну, пусть воюет. С моей точки зрения, если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого опубликовало агентство Белта.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лукашенко рассказал, о чем предупреждал Трампа по поводу Украины
