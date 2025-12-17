https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062517389.html
У Европы нет ресурса для помощи Зеленскому, заявил Лукашенко
У Европы нет ресурса для помощи Зеленскому, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.12.2025
У Европы нет ресурса для помощи Зеленскому, заявил Лукашенко
Европа нашептывает на ухо Владимиру Зеленскому, что будет помогать ему воевать, но у нее нет ресурса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T01:56:00+03:00
2025-12-17T01:56:00+03:00
2025-12-17T01:56:00+03:00
европа
белоруссия
сша
владимир зеленский
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_54609c5855c21c90e9cc35f88e97e3b8.jpg
https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062517252.html
европа
белоруссия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9ce3fa0d5ebc53c6d5c4125ed834e6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, белоруссия, сша, владимир зеленский, александр лукашенко
Европа, Белоруссия, США, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко
У Европы нет ресурса для помощи Зеленскому, заявил Лукашенко
Лукашенко: у Европы нет ресурса для помощи Зеленскому