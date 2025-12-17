Рейтинг@Mail.ru
У Европы нет ресурса для помощи Зеленскому, заявил Лукашенко
01:56 17.12.2025
У Европы нет ресурса для помощи Зеленскому, заявил Лукашенко
У Европы нет ресурса для помощи Зеленскому, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.12.2025
У Европы нет ресурса для помощи Зеленскому, заявил Лукашенко
Европа нашептывает на ухо Владимиру Зеленскому, что будет помогать ему воевать, но у нее нет ресурса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.12.2025
У Европы нет ресурса для помощи Зеленскому, заявил Лукашенко

Лукашенко: у Европы нет ресурса для помощи Зеленскому

Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Европа нашептывает на ухо Владимиру Зеленскому, что будет помогать ему воевать, но у нее нет ресурса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Белорусский лидер отметил, что Зеленский не хочет идти на сделку по Украине.
"Почему не хочет? Потому что европейцы ввязались в это, и они ему нашептывают на ухо, что они будут помогать Зеленскому воевать. Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у США. И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать. И вот тогда (президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон, (канцлер ФРГ Фридрих - ред.) Мерц и (премьер Великобритании Кир - ред.) Стармер поймут свою ошибку", - приводит слова Лукашенко, сказанные в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Украинцы сами отдали России Крым, заявил Лукашенко
