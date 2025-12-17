ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Украина сама отдала Крым России в 2014 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали. Они ее просто отдали россиянам", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".