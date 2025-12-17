Рейтинг@Mail.ru
Путин и Зеленский хотят мира, считает Лукашенко - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062516120.html
Путин и Зеленский хотят мира, считает Лукашенко
Путин и Зеленский хотят мира, считает Лукашенко - РИА Новости, 17.12.2025
Путин и Зеленский хотят мира, считает Лукашенко
Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят мира на Украине, но их взгляды на то, чем должен закончиться конфликт, разные, заявил белорусский... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T01:40:00+03:00
2025-12-17T01:40:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
владимир зеленский
александр лукашенко
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047474610_0:90:3020:1789_1920x0_80_0_0_8b484e7b61592e2e504bbbf49a97b8ee.jpg
https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062515671.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047474610_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b440110905aadef907a8faf83a7c55c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, александр лукашенко, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Мирный план США по Украине
Путин и Зеленский хотят мира, считает Лукашенко

Лукашенко: Путин и Зеленский хотят мира

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят мира на Украине, но их взгляды на то, чем должен закончиться конфликт, разные, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
"Путин хочет мира. Не буду называть причины, вы их хорошо знаете - это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский, уверен, особенно сейчас. Он хочет мира. Но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные", - приводит слова Лукашенко, сказанные в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, агентство Белта.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лукашенко призвал прекратить бои на Украине
01:35
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала