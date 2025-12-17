https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062516120.html
Путин и Зеленский хотят мира, считает Лукашенко
Путин и Зеленский хотят мира, считает Лукашенко - РИА Новости, 17.12.2025
Путин и Зеленский хотят мира, считает Лукашенко
Президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят мира на Украине, но их взгляды на то, чем должен закончиться конфликт, разные, заявил белорусский... РИА Новости, 17.12.2025
россия
украина
сша
Путин и Зеленский хотят мира, считает Лукашенко
Лукашенко: Путин и Зеленский хотят мира