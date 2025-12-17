https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062515998.html
США могут помочь "потушить" украинский конфликт, заявил Лукашенко
США могут помочь "потушить" украинский конфликт, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.12.2025
США могут помочь "потушить" украинский конфликт, заявил Лукашенко
Сейчас, когда США подключились к урегулированию украинского кризиса, есть возможность "потушить" этот конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.12.2025
