США могут помочь "потушить" украинский конфликт, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.12.2025
01:38 17.12.2025
США могут помочь "потушить" украинский конфликт, заявил Лукашенко
Сейчас, когда США подключились к урегулированию украинского кризиса, есть возможность "потушить" этот конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.12.2025
2025
белоруссия, сша, европа, александр лукашенко, мирный план сша по украине
Белоруссия, США, Европа, Александр Лукашенко, Мирный план США по Украине
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Сейчас, когда США подключились к урегулированию украинского кризиса, есть возможность "потушить" этот конфликт, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если этот конфликт будет продолжаться и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и для мира. Это обязательно перерастет в какой-нибудь глобальный конфликт. Поэтому его надо потушить сейчас. Сейчас как никогда есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лукашенко призвал остановить бойню на Украине
БелоруссияСШАЕвропаАлександр ЛукашенкоМирный план США по Украине
 
 
