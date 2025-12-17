Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал прекратить бои на Украине - РИА Новости, 17.12.2025
01:35 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062515671.html
Лукашенко призвал прекратить бои на Украине
Лукашенко призвал прекратить бои на Украине - РИА Новости, 17.12.2025
Лукашенко призвал прекратить бои на Украине
Боестолкновения на Украине надо остановить, чтобы у России не было настороженности, что перемирие используют для перевооружения Киева, заявил президент... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T01:35:00+03:00
2025-12-17T01:35:00+03:00
украина
россия
белоруссия
александр лукашенко
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957316558_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_d1b1fc9c9c3a875c0c4d3c42c5f5b10b.jpg
https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062515548.html
украина
россия
белоруссия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
украина, россия, белоруссия, александр лукашенко, мирный план сша по украине
Украина, Россия, Белоруссия, Александр Лукашенко, Мирный план США по Украине
Лукашенко призвал прекратить бои на Украине

Лукашенко: бои на Украине надо прекратить

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Боестолкновения на Украине надо остановить, чтобы у России не было настороженности, что перемирие используют для перевооружения Киева, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Главное сегодня - сделать так, чтобы никто не был насторожен, что вот мы остановили конфликт - в тот период, когда Россия побеждает, это действительно так. Чтобы у России не было настороженности в этом плане, надо сделать все, чтобы Украина и ее армия не перевооружалась в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие вместе с европейцами", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лукашенко рассказал, что Россия хочет видеть в договоре по Украине
01:31
 
УкраинаРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоМирный план США по Украине
 
 
