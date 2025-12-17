https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062515426.html
Лукашенко призвал интенсифицировать усилия по урегулированию на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал интенсифицировать усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 17.12.2025
Лукашенко призвал интенсифицировать усилия по урегулированию на Украине
