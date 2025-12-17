https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062515143.html
Лукашенко сравнил ситуацию вокруг Украины с конфликтом США и Мексики
Лукашенко сравнил ситуацию вокруг Украины с конфликтом США и Мексики - РИА Новости, 17.12.2025
Лукашенко сравнил ситуацию вокруг Украины с конфликтом США и Мексики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о причинах конфликта вокруг Украины, провел сравнение с возможной ситуацией между США и Мексикой, заявив, что... РИА Новости, 17.12.2025
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря о причинах конфликта вокруг Украины, провел сравнение с возможной ситуацией между США и Мексикой, заявив, что Россия оказалась в положении, как если бы у американских границ ущемляли права близкого по культуре населения.
"Представьте себе Мексику рядом с вами. Если бы в Мексике американцев, особенно живущих у границы, или настроенных проамерикански, заставляли говорить только по-испански, запрещали английский, их детей придавливали в школе, чтобы они говорили только по-испански. Если, не дай бог а Мексике сожгут дом с американцами внутри. Вы как бы поступили? Вы сделали бы все возможное, чтобы бороться с Мексикой", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV
.
По его словам, именно так развивалась ситуация между Россией и Украиной. Лукашенко заявил, что русскоязычное население на востоке Украины было лишено права свободно использовать родной язык, а подобная политика, по его оценке, стала одной из ключевых причин эскалации.
"Пусть люди выдирают язык себе сами. А если вы хотите, чтобы там говорили по-украински, то вы настройтесь на длительную работу, по-китайски, шаг за шагом. Начинать нужно с детского сада, затем школы, затем государственной службы, правительственной службы - это годы. Но они решили заткнуть рот русскоязычному населению. Это весь восток", - добавил Лукашенко.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.