https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062515020.html
Эскалация на Украине очень опасна для всего мира, заявил Лукашенко
Эскалация конфликта на Украине будет очень опасной не только для Европы, но и для всего мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.12.2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:113:2047:1265_1920x0_80_0_0_ae2c838deb9f4857e5ab5a35da579766.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995532724_0:72:2047:1608_1920x0_80_0_0_d0e7fa61f5126781aee923500c0f217a.jpg
