Эскалация на Украине очень опасна для всего мира, заявил Лукашенко
01:23 17.12.2025
Эскалация на Украине очень опасна для всего мира, заявил Лукашенко
Эскалация конфликта на Украине будет очень опасной не только для Европы, но и для всего мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.12.2025
2025
в мире, украина, европа, белоруссия, александр лукашенко, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Европа, Белоруссия, Александр Лукашенко, Мирный план США по Украине
Эскалация на Украине очень опасна для всего мира, заявил Лукашенко

Лукашенко: эскалация на Украине очень опасна для всего мира

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Эскалация конфликта на Украине будет очень опасной не только для Европы, но и для всего мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если эскалация продолжится, последствия могут быть очень тяжелыми для Европы и для всего мира", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Минску небезразлично, чем закончится конфликт на Украине, заявил Лукашенко
