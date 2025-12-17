Лукашенко дал совет Киеву

Рейтинг@Mail.ru
01:17 17.12.2025 (обновлено: 05:54 17.12.2025)
в мире, киев, белоруссия, сша, александр лукашенко, мирный план сша по украине
В мире, Киев, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Мирный план США по Украине
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV посоветовал Киеву не будить "спящего медведя", а найти нормальные отношения, фрагмент беседы опубликовало агентство Белта..
"Если ты (Киев – Прим. Ред.) живешь рядом с этим "спящим медведем", ну, не буди его, найди нормальные отношения", — отметил Лукашенко, говоря об упущенных возможностях для мирного сосуществования.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Минску небезразлично, чем закончится конфликт на Украине, заявил Лукашенко
