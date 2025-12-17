Минску небезразлично, чем закончится конфликт на Украине, заявил Лукашенко

По словам президента, один Трамп этот вопрос не решит. Лукашенко считает, что обсуждать детали мира можно и месяцы, и даже годы, но важно сделать главное - остановить стрельбу на фронте и прекратить всякое движение в направлении войны. Президент привел пример, что мирный договор между Россией, а прежде - СССР и Японией не заключен до сих пор, но это не мешает странам сотрудничать на протяжении десятилетий.