Минску небезразлично, чем закончится конфликт на Украине, заявил Лукашенко
01:15 17.12.2025
Минску небезразлично, чем закончится конфликт на Украине, заявил Лукашенко
Минску небезразлично, чем закончится конфликт на Украине, так как он граничит с ним граничит, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.12.2025
минск, украина, белоруссия, александр лукашенко, мирный план сша по украине
Минск, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Мирный план США по Украине
Минску небезразлично, чем закончится конфликт на Украине, заявил Лукашенко

Лукашенко: Минску небезразлично, чем закончится конфликт на Украине

МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Минску небезразлично, чем закончится конфликт на Украине, так как он граничит с ним граничит, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Здесь две конфликтующие еще стороны - Россия и Украина. Ну и нас же туда еще присоединили - Беларусь. Мы граничим с этим конфликтом, и нам тоже небезразлично, как там будут развиваться события и чем это закончится", - приводит слова Лукашенко, сказанные в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, агентство "Белта".
По словам президента, один Трамп этот вопрос не решит. Лукашенко считает, что обсуждать детали мира можно и месяцы, и даже годы, но важно сделать главное - остановить стрельбу на фронте и прекратить всякое движение в направлении войны. Президент привел пример, что мирный договор между Россией, а прежде - СССР и Японией не заключен до сих пор, но это не мешает странам сотрудничать на протяжении десятилетий.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Зеленский не хочет заключать мирное соглашение, считает Лукашенко
МинскУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала