Зеленский не хочет заключать мирное соглашение, считает Лукашенко
Зеленский не хочет заключать мирное соглашение, считает Лукашенко - РИА Новости, 17.12.2025
Зеленский не хочет заключать мирное соглашение, считает Лукашенко
Владимир Зеленский в данный момент не заинтересован в заключении соглашения по завершению конфликта на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.12.2025
Зеленский не хочет заключать мирное соглашение, считает Лукашенко
Лукашенко: Зеленский сейчас не заинтересован в заключении мирного соглашения