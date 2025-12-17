https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062514259.html
Лукашенко заявил об угрозе эскалации на Украине
Лукашенко заявил об угрозе эскалации на Украине - РИА Новости, 17.12.2025
Лукашенко заявил об угрозе эскалации на Украине
Если Соединенные Штаты отойдут от урегулирования украинского конфликта, то эскалации не избежать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.12.2025
Лукашенко заявил об угрозе эскалации на Украине
Лукашенко: если США отойдут от урегулирования на Украине, эскалации не избежать