Лукашенко заявил об угрозе эскалации на Украине - РИА Новости, 17.12.2025
01:12 17.12.2025
Лукашенко заявил об угрозе эскалации на Украине
Если Соединенные Штаты отойдут от урегулирования украинского конфликта, то эскалации не избежать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.12.2025
в мире, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко, мирный план сша по украине
В мире, Белоруссия, США, Минск, Александр Лукашенко, Мирный план США по Украине
Лукашенко заявил об угрозе эскалации на Украине

Александр Лукашенко
© РИА Новости / Александр Казаков
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Если Соединенные Штаты отойдут от урегулирования украинского конфликта, то эскалации не избежать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"И если американцы от этого отойдут (мирного урегулирования украинского конфликта – ред.), эскалации не избежать", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого приводит агентство Белта.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лукашенко убежден, что Трамп не допустил бы конфликт на Украине
