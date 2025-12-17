Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко убежден, что Трамп не допустил бы конфликт на Украине - РИА Новости, 17.12.2025
01:04 17.12.2025
Лукашенко убежден, что Трамп не допустил бы конфликт на Украине
Лукашенко убежден, что Трамп не допустил бы конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы Дональд Трамп в то время был президентом. РИА Новости, 17.12.2025
белоруссия, украина, сша, александр лукашенко, дональд трамп, мирный план сша по украине
Белоруссия, Украина, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Лукашенко убежден, что Трамп не допустил бы конфликт на Украине

Лукашенко: если бы Трамп был президентом, конфликта на Украине бы не произошло

© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы Дональд Трамп в то время был президентом.
"Я убежден. Но если бы он проводил ту политику, которую проводит теперь", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, отвечая на вопрос, считает ли он, что украинский конфликт не начался бы, если бы Трамп был президентом.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Лукашенко назвал причину конфликта на Украине
