Лукашенко убежден, что Трамп не допустил бы конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликта на Украине не произошло бы, если бы Дональд Трамп в то время был президентом. РИА Новости, 17.12.2025
белоруссия
белоруссия
Белоруссия, Украина, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
