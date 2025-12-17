https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062513249.html
Лукашенко назвал причину конфликта на Украине
Лукашенко назвал причину конфликта на Украине - РИА Новости, 17.12.2025
Лукашенко назвал причину конфликта на Украине
Конфликт на Украине начался из-за того, что там решили заткнуть рты русскоязычному населению и сжигали людей, которых считали врагами, заявил президент... РИА Новости, 17.12.2025
Лукашенко назвал причину конфликта на Украине
Лукашенко: конфликт на Украине начался из-за попыток заткнуть рты русскоязычным