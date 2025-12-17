Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал причину конфликта на Украине - РИА Новости, 17.12.2025
00:59 17.12.2025
Лукашенко назвал причину конфликта на Украине
Конфликт на Украине начался из-за того, что там решили заткнуть рты русскоязычному населению и сжигали людей, которых считали врагами, заявил президент... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
украина
одесса
сша
александр лукашенко
мирный план сша по украине
украина
одесса
сша
в мире, украина, одесса, сша, александр лукашенко, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Одесса, США, Александр Лукашенко, Мирный план США по Украине
Лукашенко назвал причину конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине начался из-за того, что там решили заткнуть рты русскоязычному населению и сжигали людей, которых считали врагами, заявил президент Белорусии Александр Лукашенко.
"Зачем было душить людей, которые живут на востоке Украине и заставлять их отказаться от русского языка? Пусть люди выбирают себе язык сами… Они решили заткнуть рот русскоязычному населению. Более того, в Одессе… они сожгли людей, которых они считали своими врагами", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Лукашенко рассказал, о чем предупреждал Трампа по поводу Украины
В миреУкраинаОдессаСШААлександр ЛукашенкоМирный план США по Украине
 
 
