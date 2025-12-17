https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062513119.html
Лукашенко рассказал, о чем предупреждал Трампа по поводу Украины
Лукашенко рассказал, о чем предупреждал Трампа по поводу Украины - РИА Новости, 17.12.2025
Лукашенко рассказал, о чем предупреждал Трампа по поводу Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предупреждал президента США Дональда Трампа, что с наскока решить украинский конфликт не получится. РИА Новости, 17.12.2025
Лукашенко рассказал, о чем предупреждал Трампа по поводу Украины
Лукашенко предупреждал Трампа, что сразу решить конфликт на Украине не получится