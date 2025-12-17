Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал, о чем предупреждал Трампа по поводу Украины - РИА Новости, 17.12.2025
00:56 17.12.2025
Лукашенко рассказал, о чем предупреждал Трампа по поводу Украины
Лукашенко рассказал, о чем предупреждал Трампа по поводу Украины - РИА Новости, 17.12.2025
Лукашенко рассказал, о чем предупреждал Трампа по поводу Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предупреждал президента США Дональда Трампа, что с наскока решить украинский конфликт не получится. РИА Новости, 17.12.2025
белоруссия, сша, россия, александр лукашенко, дональд трамп, мирный план сша по украине
Белоруссия, США, Россия, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Лукашенко рассказал, о чем предупреждал Трампа по поводу Украины

Лукашенко предупреждал Трампа, что сразу решить конфликт на Украине не получится

© AP Photo / Jose Luis Magana Дональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предупреждал президента США Дональда Трампа, что с наскока решить украинский конфликт не получится.
"Еще в телефонном разговоре с Дональдом Трампом перед его встречей с президентом России на Аляске в августе этого года предупреждал, что надо настроиться на тяжелую работу, ведь с наскока решить эту проблему не получится. Я тогда посоветовал ему, чтобы он предпринял всяческие усилия, чтобы договориться с Россией остановить войну", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого опубликовало агентство Белта.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лукашенко считает, что без участия США мир на Украине невозможен
Белоруссия США Россия Александр Лукашенко Дональд Трамп Мирный план США по Украине
 
 
