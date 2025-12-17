Лукашенко рассказал, что будет, если США разочаруются в урегулировании

МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае, если США разочаруются в вопросе украинского урегулирования, то конфликт продолжится, пока не возобладают силы, которые вынудят Владимира Зеленского пойти на мир.