Лукашенко рассказал, что будет, если США разочаруются в урегулировании
00:53 17.12.2025 (обновлено: 00:54 17.12.2025)
Лукашенко рассказал, что будет, если США разочаруются в урегулировании
в мире
белоруссия
сша
украина
владимир зеленский
александр лукашенко
мирный план сша по украине
в мире, белоруссия, сша, украина, владимир зеленский, александр лукашенко, мирный план сша по украине
В мире, Белоруссия, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Мирный план США по Украине
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае, если США разочаруются в вопросе украинского урегулирования, то конфликт продолжится, пока не возобладают силы, которые вынудят Владимира Зеленского пойти на мир.
"Война продолжится. Война продолжится, пока на Украине не возобладают силы, которые вынудят Зеленского пойти на мир. А эти силы заставят Зеленского пойти на мир тогда, когда начнет рушиться фронт полностью. Хотя уже начало это видно сейчас", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, что произойдет, если Трамп разочаруется в перспективах мирного урегулирования конфликта в Украине. Его слова, сказанные в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, приводит агентство Белта.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Конфликт на Украине неизбежно закончится миром, заявил Лукашенко
В миреБелоруссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоМирный план США по Украине
 
 
