Конфликт на Украине неизбежно закончится миром, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.12.2025
00:50 17.12.2025
Конфликт на Украине неизбежно закончится миром, заявил Лукашенко
Конфликт на Украине неизбежно закончится миром, заявил Лукашенко
в мире, белоруссия, украина, сша, александр лукашенко, мирный план сша по украине
В мире, Белоруссия, Украина, США, Александр Лукашенко, Мирный план США по Украине
Конфликт на Украине неизбежно закончится миром, заявил Лукашенко

Лукашенко: конфликт на Украине неизбежно закончится миром

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Конфликт на Украине завершится мирным соглашением, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Любая война заканчивается миром", — сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV в ответ на вопрос о том, как, по его мнению, закончится конфликт на Украине.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лукашенко рассказал о последствиях продолжения конфликта на Украине
