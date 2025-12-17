https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062512599.html
Многое в урегулировании на Украине зависит от Трампа, заявил Лукашенко
Многое в урегулировании на Украине зависит от Трампа, заявил Лукашенко
Многое в разрешении конфликта на Украине зависит от США и американского президента Дональда Трампа, главное, чтобы он не "плюнул" на это, заявил президент... РИА Новости, 17.12.2025
Многое в урегулировании на Украине зависит от Трампа, заявил Лукашенко
Лукашенко: многое в урегулировании на Украине зависит от США и Трампа