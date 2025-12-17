Рейтинг@Mail.ru
Процесс урегулирования на Украине является многосторонним, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.12.2025
00:43 17.12.2025
Процесс урегулирования на Украине является многосторонним, заявил Лукашенко
Процесс урегулирования конфликта на Украине не может быть двусторонним, в него вовлечены сразу несколько сторон, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 17.12.2025
2025
Процесс урегулирования на Украине является многосторонним, заявил Лукашенко

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
ВАШИНГТОН, 17 дек — РИА Новости. Процесс урегулирования конфликта на Украине не может быть двусторонним, в него вовлечены сразу несколько сторон, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"У нас есть две воюющие стороны - Россия и Украина, но в конфликт втягивают и нас, потому что мы живём рядом с ними. Мы не можем оставаться в стороне от того, что происходит и чем закончится эта война. Поэтому это многосторонний процесс", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Интервью президенту взяла ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, супруга спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым Лукашенко встречался в Минске 12 и 13 декабря.
Путин хочет мира на Украине, уверен Лукашенко
