Урегулирование на Украине не зависит полностью от Трампа, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.12.2025
00:31 17.12.2025 (обновлено: 00:34 17.12.2025)
Урегулирование на Украине не зависит полностью от Трампа, заявил Лукашенко
Урегулирование на Украине не зависит полностью от Трампа, заявил Лукашенко
в мире, украина, мирный план сша по украине, сша, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, США, Белоруссия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Урегулирование на Украине не зависит полностью от Трампа, заявил Лукашенко

Лукашенко: урегулирование конфликта на Украине не зависит полностью от Трампа

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине зависит не только от президента США Дональда Трампа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Это (урегулирование конфликта - ред.) не зависит только от Трампа. Если бы это зависело только от Трампа, то конфликт, вероятно, уже закончился бы", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Лукашенко попросил не задавать "гадких вопросов" о Трампе и Путине
13 декабря, 19:18
 
В миреУкраинаМирный план США по УкраинеСШАБелоруссияДональд ТрампАлександр Лукашенко
 
 
