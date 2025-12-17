https://ria.ru/20251217/lukashenko-2062511376.html
Урегулирование на Украине не зависит полностью от Трампа, заявил Лукашенко
Урегулирование на Украине не зависит полностью от Трампа, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.12.2025
Урегулирование на Украине не зависит полностью от Трампа, заявил Лукашенко
Урегулирование конфликта на Украине зависит не только от президента США Дональда Трампа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T00:31:00+03:00
2025-12-17T00:31:00+03:00
2025-12-17T00:34:00+03:00
в мире
украина
мирный план сша по украине
сша
белоруссия
дональд трамп
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_511:607:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d3d85c79a20d0519db715deab84f2a3.jpg
https://ria.ru/20251213/lukashenko-2061875788.html
украина
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_703:521:2739:2048_1920x0_80_0_0_42433ac388f5d86afe416e0d03ab9eea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мирный план сша по украине, сша, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, Украина, Мирный план США по Украине, США, Белоруссия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Урегулирование на Украине не зависит полностью от Трампа, заявил Лукашенко
Лукашенко: урегулирование конфликта на Украине не зависит полностью от Трампа