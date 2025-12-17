Рейтинг@Mail.ru
Лондон вернется в программу обмена студентов Erasmus, пишет Telegraph - РИА Новости, 17.12.2025
12:52 17.12.2025
Лондон вернется в программу обмена студентов Erasmus, пишет Telegraph
Лондон вернется в программу обмена студентов Erasmus, пишет Telegraph - РИА Новости, 17.12.2025
Лондон вернется в программу обмена студентов Erasmus, пишет Telegraph
Великобритания вновь присоединится к европейской программе по обмену студентов Erasmus в январе 2027 года, сообщает в среду издание Telegraph. РИА Новости, 17.12.2025
Лондон вернется в программу обмена студентов Erasmus, пишет Telegraph

Telegraph: Лондон вернется в программу обмена студентов Erasmus в 2027 году

© Depositphotos.com / ArstyОксфордский университет
Оксфордский университет - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Depositphotos.com / Arsty
Оксфордский университет . Архивное фото
ЛОНДОН, 17 дек – РИА Новости. Великобритания вновь присоединится к европейской программе по обмену студентов Erasmus в январе 2027 года, сообщает в среду издание Telegraph.
"Великобритания готовится вновь присоединиться к программе студенческого обмена Евросоюза", - говорится в статье.
13 декабря, 19:07
В Лондоне проходит акция в защиту традиционного Рождества
13 декабря, 19:07
По информации газеты, участие Великобритании в программе возобновится с января 2027 года. В рамках Erasmus студенты из европейских стран вновь смогут приезжать в страну для обучения в британских университетах, продолжая оплачивать занятия в своем учебном заведении, а британские студенты смогут учиться в европейских вузах по той же схеме.
Telegraph пишет, что Великобритания могла бы остаться участницей Erasmus и после Brexit, но правительство вышло из нее, посчитав, что эта программа невыгодна с точки зрения стоимости. Например, в 2018 году по программе в страну приехали почти 32 тысячи студентов из Евросоюза, однако всего 17 тысяч британцев провели семестр за границей. По оценкам, программа обходилась британским налогоплательщикам более чем в 200 миллионов фунтов стерлингов (268 миллионов долларов) в год, пишет издание. Вместо Erasmus правительство тогда запустило аналогичную программу "Схема Тьюринга".
Как отмечает Telegraph, возобновление членства в программе - это первый крупный результат стремления премьер-министра страны Кира Стармера к более тесным связям с Европой.
28 ноября, 16:29
В Британии признали провал переговоров по участию в оборонной программе ЕС
28 ноября, 16:29
"Даунинг-стрит хотела протолкнуть соглашение, чтобы показать, что ее "перезагрузка" в ЕС не зашла в тупик после того, как переговоры о вступлении в программу блока по закупке оружия провалились", - пишет газета.
Ранее британская сторона признала неудачу в переговорах по участию в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития оборонной промышленности. Издание Politico в конце ноября со ссылкой на европейские источники сообщало, что Великобритании и Евросоюзу не удалось в срок договориться об условиях участия Лондона в программе SAFE.
В мае Великобритания и ЕС заключили соглашение об углублении партнёрства в рамках перезагрузки отношений после Brexit.
16 декабря, 11:01
СВР узнала, для чего Британия призывает к изъятию российских активов
16 декабря, 11:01
 
В миреВеликобританияЕвропаЛондонКир СтармерЕвросоюзPolitico
 
 
Заголовок открываемого материала