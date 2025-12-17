Лондон вернется в программу обмена студентов Erasmus, пишет Telegraph

Telegraph пишет, что Великобритания могла бы остаться участницей Erasmus и после Brexit, но правительство вышло из нее, посчитав, что эта программа невыгодна с точки зрения стоимости. Например, в 2018 году по программе в страну приехали почти 32 тысячи студентов из Евросоюза, однако всего 17 тысяч британцев провели семестр за границей. По оценкам, программа обходилась британским налогоплательщикам более чем в 200 миллионов фунтов стерлингов (268 миллионов долларов) в год, пишет издание. Вместо Erasmus правительство тогда запустило аналогичную программу "Схема Тьюринга".