Ликсутов: в промпарке "Руднево" открылся фитнес-центр
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 17.12.2025
Ликсутов: в промпарке "Руднево" открылся фитнес-центр
Ликсутов: в промпарке "Руднево" открылся фитнес-центр - РИА Новости, 17.12.2025
Ликсутов: в промпарке "Руднево" открылся фитнес-центр
На базе промышленного парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" появился новый центр, в котором сотрудники предприятий и другие жители... РИА Новости, 17.12.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
максим ликсутов
поддержка бизнеса
москва
Новости
москва, максим ликсутов , поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Максим Ликсутов , Поддержка бизнеса
Ликсутов: в промпарке "Руднево" открылся фитнес-центр

Ликустов: фитнес-центр появился в столичном промпарке "Руднево"

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Ликсутов: в промпарке Руднево открылся фитнес-центр - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Ликсутов: в промпарке "Руднево" открылся фитнес-центр
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. На базе промышленного парка "Руднево" особой экономической зоны "Технополис Москва" появился новый центр, в котором сотрудники предприятий и другие жители столицы могут заняться фитнесом, заявил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он рассказал, что на территории ОЭЗ модернизируют социальную инфраструктуру по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина. Там же внедряется идея "15-минутного города".
"Осенью был открыт спортивный комплекс на площадке “Алабушево”, а сейчас появился многофункциональный фитнес-центр в индустриальном парке “Руднево”. Он станет новой точкой притяжения для жителей районов Косино-Ухтомский, Некрасовка и работников предприятий ОЭЗ Москвы. Площадь объекта составляет 1,8 тысячи квадратных метров. Здесь размещены залы для занятий спортом, оборудована зона для единоборств, массажный кабинет, сауны, детская комната и кафе", – приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы слова Ликсутова.
Центр расположен в корпусе 26 индустриального парка. Его время работы – с 6:00 до 24:00.
Ранее Собянин принял участие в открытии нового центра практической подготовки специалистов для машиностроения на территории особой экономической зоны.
Отмечается, что в течение пяти лет, до 2030 года, площадь общественных и индустриальных территорий в парке "Руднево" увеличится и составит более 1 миллиона квадратных метров.
Ранее Ликсутов рассказал, что компании отрасли микроэлектроники, которые являются резидентами ОЭЗ "Технополис Москва", вложили в производство более 110 миллиардов рублей.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовПоддержка бизнеса
 
 
