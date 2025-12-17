Рейтинг@Mail.ru
Льготы на спорт расширены для уязвимых категорий архангелогородцев - РИА Новости, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
13:10 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/lgoty-2062610880.html
Льготы на спорт расширены для уязвимых категорий архангелогородцев
Льготы на спорт расширены для уязвимых категорий архангелогородцев - РИА Новости, 17.12.2025
Льготы на спорт расширены для уязвимых категорий архангелогородцев
Депутаты Законодательного Собрания Архангельской области расширили льготы на занятия спортом для детей из многодетных и малоимущих семей, сирот и участников... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T13:10:00+03:00
2025-12-17T13:10:00+03:00
архангельская область
архангельская область
александр цыбульский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156275/99/1562759940_155:0:3796:2048_1920x0_80_0_0_293290d52cde196d19d9df6093d6d691.jpg
https://ria.ru/20251217/tsybulskiy-2062554578.html
https://ria.ru/20251215/arkhangelsk-2062212205.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156275/99/1562759940_610:0:3341:2048_1920x0_80_0_0_40cc3ce84048caa9a12c591afffcf147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельская область, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельская область, Александр Цыбульский
Льготы на спорт расширены для уязвимых категорий архангелогородцев

В Архангельской области расширили льготы на занятия спортом для детей-сирот

© Depositphotos.com / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Depositphotos.com / Ilin_Roman
Архангельск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АРХАНГЕЛЬСК, 17 дек – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Архангельской области расширили льготы на занятия спортом для детей из многодетных и малоимущих семей, сирот и участников СВО, что сделает спорт и физкультуру более доступными для уязвимых и заслуживающих особого внимания категорий жителей региона, сообщила пресс-служба Законодательного Собрания региона.
"По инициативе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, право на бесплатные или льготные занятия спортом и физкультурой в областных спортивных и образовательных учреждениях получат дети из малоимущих и многодетных семей, дети и лица, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя", - говорится в сообщении.
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Цыбульский представил потенциал международного сотрудничества в Арктике
Вчера, 10:13
Отмечается, что в настоящее время эта мера соцподдержки распространяется на детей-сирот, детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Право на льготу приобретают также участники специальной военной операции, лица, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения в российских регионах, приграничных с зоной проведения спецоперации, а также члены их семей.
"Это создает дополнительные возможности для наиболее незащищенных категорий граждан, для реабилитации и социальной интеграции через спорт участников специальной военной операции", – подчеркнула председатель комитета по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту Ольга Виткова, слова которой приводятся в сообщении.
Кроме того, на эти категории и граждан, удостоенных звания "Почетный работник физической культуры, спорта и туризма Архангельской области", будет распространено право на бесплатное посещение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в регионе. Соответствующие изменения вносятся в областной закон "О физической культуре и спорте в Архангельской области".
Законопроект также устраняет правовую неопределенность: из текста областного закона предлагается убрать расплывчатую формулировку "иные категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке". Вместо этого будет установлен четкий и исчерпывающий перечень льготников. Это исключит разночтения при предоставлении мер поддержки.
"Мы совершенствуем меры поддержки, откликаясь на запросы людей. Помогаем тем, кто в этом больше всего нуждается: детям, оставшимся без родителей, защитникам Отечества с их семьями. Также справедливо закрепить право на льготы для заслуженных тренеров и спортсменов, посвятивших жизнь развитию спорта в регионе", – подчеркнула значимость инициативы председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Госпиталь в Архангельске модернизируют для оказания помощи участникам СВО
15 декабря, 18:42
 
Архангельская областьАрхангельская областьАлександр Цыбульский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала