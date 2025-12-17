Льготы на спорт расширены для уязвимых категорий архангелогородцев

АРХАНГЕЛЬСК, 17 дек – РИА Новости. Депутаты Законодательного Собрания Архангельской области расширили льготы на занятия спортом для детей из многодетных и малоимущих семей, сирот и участников СВО, что сделает спорт и физкультуру более доступными для уязвимых и заслуживающих особого внимания категорий жителей региона, сообщила пресс-служба Законодательного Собрания региона.

"По инициативе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, право на бесплатные или льготные занятия спортом и физкультурой в областных спортивных и образовательных учреждениях получат дети из малоимущих и многодетных семей, дети и лица, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время эта мера соцподдержки распространяется на детей-сирот, детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Право на льготу приобретают также участники специальной военной операции, лица, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения в российских регионах, приграничных с зоной проведения спецоперации, а также члены их семей.

"Это создает дополнительные возможности для наиболее незащищенных категорий граждан, для реабилитации и социальной интеграции через спорт участников специальной военной операции", – подчеркнула председатель комитета по культурной политике, образованию, науке, туризму и спорту Ольга Виткова, слова которой приводятся в сообщении.

Кроме того, на эти категории и граждан, удостоенных звания "Почетный работник физической культуры, спорта и туризма Архангельской области", будет распространено право на бесплатное посещение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в регионе. Соответствующие изменения вносятся в областной закон "О физической культуре и спорте в Архангельской области".

Законопроект также устраняет правовую неопределенность: из текста областного закона предлагается убрать расплывчатую формулировку "иные категории граждан, нуждающиеся в социальной поддержке". Вместо этого будет установлен четкий и исчерпывающий перечень льготников. Это исключит разночтения при предоставлении мер поддержки.