На Кубани обломки БПЛА повредили две ЛЭП - РИА Новости, 17.12.2025
09:13 17.12.2025
На Кубани обломки БПЛА повредили две ЛЭП
Две высоковольтные линии электропередачи были повреждены обломками БПЛА в Славянском районе Кубани, без электричества остаются 12,7 тысячи человек, сообщили в... РИА Новости, 17.12.2025
происшествия
славянский район
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
славянский район
краснодарский край
россия
происшествия, славянский район, краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Славянский район, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Две высоковольтные линии электропередачи были повреждены обломками БПЛА в Славянском районе Кубани, без электричества остаются 12,7 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Ранее оперштаб сообщал, что в этом районе города из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека и были повреждены не менее пяти частных домов.
«
Славянском районе БПЛА повредили две высоковольтные линии электропередачи", - говорится в сообщении.
В региональном оперативном штабе уточнили, что на место выехали пять аварийных бригад – 20 человек и пять единиц техники, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Без электричества остаются 12,7 тысячи человек.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Воронежской области при атаке ВСУ повреждена ЛЭП
11 декабря, 09:30
 
ПроисшествияСлавянский районКраснодарский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
