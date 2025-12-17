https://ria.ru/20251217/lep-2062544499.html
На Кубани обломки БПЛА повредили две ЛЭП
Две высоковольтные линии электропередачи были повреждены обломками БПЛА в Славянском районе Кубани, без электричества остаются 12,7 тысячи человек, сообщили в... РИА Новости, 17.12.2025
происшествия
славянский район
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
славянский район
краснодарский край
россия
В Славянском районе Кубани обломки БПЛА повредили две ЛЭП