Лавров оценил перспективы наращивания стратегического партнерства с Ираном

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой иранского МИД Аббасом Аракчи выразил оптимистичные ожидания в плане дальнейшего наращивания стратегического партнерства РФ и Ирана.
"Отмечаю культурные, гуманитарные, образовательные связи, научные контакты, которые быстро развиваются как в рамках двусторонних отношений, так и в контексте участия России и Исламской Республики Иран в различных многосторонних форматах, таких как БРИКС, ШОС, Каспийская пятерка... У меня здесь очень оптимистичные ожидания в плане дальнейшего наращивания нашего стратегического партнерства в полном соответствии с новым договором", - сказал Лавров.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стороны согласовали его текст. Как подчеркивали в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.