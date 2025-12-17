Рейтинг@Mail.ru
Лавров оценил перспективы наращивания стратегического партнерства с Ираном - РИА Новости, 17.12.2025
19:29 17.12.2025
Лавров оценил перспективы наращивания стратегического партнерства с Ираном
в мире
россия
иран
сергей лавров
аббас аракчи
брикс
шос
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой иранского МИД Аббасом Аракчи выразил оптимистичные ожидания в плане дальнейшего наращивания стратегического партнерства РФ и Ирана.
"Отмечаю культурные, гуманитарные, образовательные связи, научные контакты, которые быстро развиваются как в рамках двусторонних отношений, так и в контексте участия России и Исламской Республики Иран в различных многосторонних форматах, таких как БРИКС, ШОС, Каспийская пятерка... У меня здесь очень оптимистичные ожидания в плане дальнейшего наращивания нашего стратегического партнерства в полном соответствии с новым договором", - сказал Лавров.
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан после переговоров в Кремле 17 января подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух государств. Этот документ заменил договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между РФ и ИРИ, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года, в июне 2024 года стороны согласовали его текст. Как подчеркивали в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.
Россия и Иран закрепили особый статус сотрудничества, заявил Лавров
