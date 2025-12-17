Лавров рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Контакты по линии военных между Россией и Ираном направлены на отработку совместных действий в борьбе с общими угрозами и вызовами, такими как наркотрафик и терроризм, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.