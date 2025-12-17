Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере - РИА Новости, 17.12.2025
19:20 17.12.2025
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере
Контакты по линии военных между Россией и Ираном направлены на отработку совместных действий в борьбе с общими угрозами и вызовами, такими как наркотрафик и... РИА Новости, 17.12.2025
в мире
россия
иран
сергей лавров
аббас аракчи
россия
иран
в мире, россия, иран, сергей лавров, аббас аракчи
В мире, Россия, Иран, Сергей Лавров, Аббас Аракчи
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Контакты по линии военных между Россией и Ираном направлены на отработку совместных действий в борьбе с общими угрозами и вызовами, такими как наркотрафик и терроризм, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы развиваем и военно-техническое сотрудничество в полном соответствии с международными нормами и не нарушая установленные международные правила. Есть у нас и контакты по линии военных, в том числе, направленные на отработку совместных действий в борьбе с общими вызовами и угрозами, такими как терроризм, наркотрафик. И это сотрудничество будет продолжаться", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лавров на встрече с главой МИД Ирана пошутил про гостеприимство
