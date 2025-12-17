МАГАТЭ может прийти к соглашению с Ираном, заявил Лавров

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Секретариат МАГАТЭ может прийти к соглашению с властями Ирана, если будет строго руководствоваться своими функциями, а не западной повесткой дня, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"У меня нет сомнений, что (в случае - ред.) если руководство секретариата МАГАТЭ будет строго руководствоваться теми функциями, которыми оно обладает, то договоренности с исламской республикой вполне могут быть достигнуты. Мы будем желать успеха этим усилиям", - сказал министр в ходе пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Иранский постпред при международных организациях в Вене Реза Наджафи отметил, что ИРИ считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной. ИРИ в тот же день формально уведомила организацию об окончании действия каирского соглашения с агентством.
Каирское соглашение между Ираном и МАГАТЭ было заключено 9 сентября и определяло контуры взаимодействия исламской республики с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против ИРИ. Вместе с тем в Тегеране подчеркивали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ, при этом формат взаимодействия с агентством будет определять высший совет национальной безопасности Исламской Республики Иран.