Россия готова помогать Ирану с выходом из кризиса, заявил Лавров
Россия готова помогать Ирану с выходом из кризиса, заявил Лавров - РИА Новости, 17.12.2025
Россия готова помогать Ирану с выходом из кризиса, заявил Лавров
РФ подтверждает свою готовность оказывать содействие Ирану в поиске приемлемых развязок для выхода из кризиса по ядерному досье, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T14:50:00+03:00
2025-12-17T14:50:00+03:00
2025-12-17T14:50:00+03:00
в мире
иран
россия
западная европа
сергей лавров
аббас аракчи
оон
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ подтверждает свою готовность оказывать содействие Ирану в поиске приемлемых развязок для выхода из кризиса по ядерному досье, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Россия в очередной раз подтверждает свою готовность оказывать содействие иранским друзьям в поиске приемлемых развязок для выхода из того кризиса в ядерном досье, который был создан руками Запада", - отметил министр в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи
.
По его словам, представители стран Западной Европы
в обход " всех мыслимых договоренностей" и норм, которые вводятся Совбезом ООН
, делают все, чтобы попытаться восстановить ооновские санкции против Ирана
, несмотря на то, что эти санкции уже давно истекли.
"Мы осуждаем подобные пренебрежение законом, международным законодательством и осуждаем попытки поставить свои корыстные интересы выше принципов устава Организации Объединенных Наций", - подчеркнул министр.
Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, генеральный секретарь ООН, которого тоже пытаются "втянуть в эту игру", прекрасно видит, что его "затягивают в ловушку", и не позволит пользоваться своим авторитетом для "реализации корыстных противоправных планов западных стран".