Россия готова помогать Ирану с выходом из кризиса, заявил Лавров - РИА Новости, 17.12.2025
14:50 17.12.2025
Россия готова помогать Ирану с выходом из кризиса, заявил Лавров
Россия готова помогать Ирану с выходом из кризиса, заявил Лавров
в мире
иран
россия
западная европа
сергей лавров
аббас аракчи
оон
иран
россия
западная европа
в мире, иран, россия, западная европа, сергей лавров, аббас аракчи, оон
В мире, Иран, Россия, Западная Европа, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, ООН
Россия готова помогать Ирану с выходом из кризиса, заявил Лавров

Лавров: Россия готова помогать искать приемлемые развязки в ядерном досье Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ подтверждает свою готовность оказывать содействие Ирану в поиске приемлемых развязок для выхода из кризиса по ядерному досье, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«
"Россия в очередной раз подтверждает свою готовность оказывать содействие иранским друзьям в поиске приемлемых развязок для выхода из того кризиса в ядерном досье, который был создан руками Запада", - отметил министр в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
По его словам, представители стран Западной Европы в обход " всех мыслимых договоренностей" и норм, которые вводятся Совбезом ООН, делают все, чтобы попытаться восстановить ооновские санкции против Ирана, несмотря на то, что эти санкции уже давно истекли.
"Мы осуждаем подобные пренебрежение законом, международным законодательством и осуждаем попытки поставить свои корыстные интересы выше принципов устава Организации Объединенных Наций", - подчеркнул министр.
Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, генеральный секретарь ООН, которого тоже пытаются "втянуть в эту игру", прекрасно видит, что его "затягивают в ловушку", и не позволит пользоваться своим авторитетом для "реализации корыстных противоправных планов западных стран".
Флаги России и Ирана
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
