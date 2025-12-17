Россия готова помогать Ирану с выходом из кризиса, заявил Лавров

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. РФ подтверждает свою готовность оказывать содействие Ирану в поиске приемлемых развязок для выхода из кризиса по ядерному досье, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на то, генеральный секретарь ООН, которого тоже пытаются "втянуть в эту игру", прекрасно видит, что его "затягивают в ловушку", и не позволит пользоваться своим авторитетом для "реализации корыстных противоправных планов западных стран".