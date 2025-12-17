Лавров рассказал о контактах США по ситуации с Ираном

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российская сторона в контактах с США призывает их искать общеприемлемые развязки ситуации вокруг Ирана, но не навязывает свои посреднические услуги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы, кстати, с американскими коллегами, когда бывают экспертные контакты, тоже задаем эти вопросы и призываем все-таки искать общеприемлемые развязки. Поэтому те посреднические услуги, которые мы можем предложить, они хорошо известны ", - сказал министр в ходе пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
"Мы не навязываем эти посреднические услуги, но если вдруг Исламская Республика Иран прежде всего как основной участник процесса решит, что такие услуги могут быть востребованы, и если другие контрагенты Тегерана не будут возражать, конечно, мы к этому готовы", - добавил он.
