Лавров рассказал о контактах США по ситуации с Ираном - РИА Новости, 17.12.2025
14:43 17.12.2025 (обновлено: 14:50 17.12.2025)
Лавров рассказал о контактах США по ситуации с Ираном
Лавров рассказал о контактах США по ситуации с Ираном - РИА Новости, 17.12.2025
Лавров рассказал о контактах США по ситуации с Ираном
Российская сторона в контактах с США призывает их искать общеприемлемые развязки ситуации вокруг Ирана, но не навязывает свои посреднические услуги, заявил...
в мире
сша
иран
россия
сергей лавров
сша
иран
россия
РИА Новости
Новости
в мире, сша, иран, россия, сергей лавров
В мире, США, Иран, Россия, Сергей Лавров
Лавров рассказал о контактах США по ситуации с Ираном

Лавров: РФ не навязывает США посреднические услуги в ситуации вокруг Ирана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Российская сторона в контактах с США призывает их искать общеприемлемые развязки ситуации вокруг Ирана, но не навязывает свои посреднические услуги, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы, кстати, с американскими коллегами, когда бывают экспертные контакты, тоже задаем эти вопросы и призываем все-таки искать общеприемлемые развязки. Поэтому те посреднические услуги, которые мы можем предложить, они хорошо известны ", - сказал министр в ходе пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
"Мы не навязываем эти посреднические услуги, но если вдруг Исламская Республика Иран прежде всего как основной участник процесса решит, что такие услуги могут быть востребованы, и если другие контрагенты Тегерана не будут возражать, конечно, мы к этому готовы", - добавил он.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Глава МИД Ирана назвал отношения с Россией всесторонними
16 декабря, 16:42
 
В миреСШАИранРоссияСергей Лавров
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала