Лавров заявил о попытках Европы подорвать усилия США по Украине
Лавров заявил о попытках Европы подорвать усилия США по Украине - РИА Новости, 17.12.2025
Лавров заявил о попытках Европы подорвать усилия США по Украине
Европа пытается подорвать конструктивные усилия администрации США по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.12.2025
Лавров заявил о попытках Европы подорвать усилия США по Украине
Лавров: Европа пытается подорвать усилия США по урегулированию на Украине