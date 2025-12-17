Рейтинг@Mail.ru
Лавров заявил о попытках Европы подорвать усилия США по Украине - РИА Новости, 17.12.2025
14:40 17.12.2025
Лавров заявил о попытках Европы подорвать усилия США по Украине
Лавров заявил о попытках Европы подорвать усилия США по Украине
Европа пытается подорвать конструктивные усилия администрации США по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров заявил о попытках Европы подорвать усилия США по Украине

Лавров: Европа пытается подорвать усилия США по урегулированию на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Европа пытается подорвать конструктивные усилия администрации США по урегулированию на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сейчас это особенно ярко проявляется тоже на фоне украинского кризиса, когда Европа пытается подорвать конструктивные устремления администрации Дональда Трампа, в том числе преступая все мыслимые нормы и принципы, которые действовали до сих пор в международных экономических отношениях международных финансовых отношениях, покушаясь на собственность, которая совсем недавно Западом была объявлена неприкосновенной и совершая многие другие вещи, которые подрывают те самые принципы, продвигавшиеся европейцами, в том числе в рамках глобализации", - сказал министр на пресс-конференции в среду.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров назвал цель Европы в украинском конфликте
Вчера, 14:35
