Лавров на встрече с главой МИД Ирана пошутил про гостеприимство
12:32 17.12.2025 (обновлено: 15:50 17.12.2025)
Лавров на встрече с главой МИД Ирана пошутил про гостеприимство
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи пошутил про традиционное русское гостеприимство. РИА Новости, 17.12.2025
в мире, россия, сергей лавров, аббас аракчи, мид ирана
В мире, Россия, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 декабря 2025
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 17 декабря 2025
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи пошутил про традиционное русское гостеприимство.
"Хочу поблагодарить вас за традиционное гостеприимство", - сказал Аракчи, обращаясь к Лаврову.
Российский министр с улыбкой ответил, что "до гостеприимства еще дело не дошло".
На протяжении протокольной части встречи российский министр обращался к иранскому коллегу на "ты".
Россия придает особое значение укреплению связей с Ираном, заявил МИД
16 декабря, 12:12
Россия придает особое значение укреплению связей с Ираном, заявил МИД
16 декабря, 12:12
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
