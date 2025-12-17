Лурье рассказала, что сделает с бывшей квартирой Долиной

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье собирается делать перепланировку и ремонт в бывшей квартире певицы, об этом она сообщила в эфире программе "Пусть говорят", отрывки из которого приводит Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье собирается делать перепланировку и ремонт в бывшей квартире певицы, об этом она сообщила в эфире программе "Пусть говорят", отрывки из которого приводит KP.RU

"У нас разный состав семьи с Ларисой Александровной, и разные вкусы, поэтому я сразу выбирала квартиру, в которой буду делать полностью ремонт. Буду делать перепланировку", — сказала она.

Лурье отметила, что планирует сделать ремонт в "более современном" стиле.

Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.