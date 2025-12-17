Рейтинг@Mail.ru
Лурье рассказала, что сделает с бывшей квартирой Долиной - РИА Новости, 17.12.2025
14:53 17.12.2025
Лурье рассказала, что сделает с бывшей квартирой Долиной
Лурье рассказала, что сделает с бывшей квартирой Долиной
Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье собирается делать перепланировку и ремонт в бывшей квартире певицы, об этом она сообщила в эфире программе... РИА Новости, 17.12.2025
дело о квартире долиной
жилье
москва
россия
лариса долина
пусть говорят
московский городской суд
москва
россия
Лурье рассказала, что сделает с бывшей квартирой Долиной

Покупательница квартиры Долиной Лурье собирается сделать ремонт и перепланировку

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье в Верховном суде РФ
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Покупательница жилья Ларисы Долиной Полина Лурье собирается делать перепланировку и ремонт в бывшей квартире певицы, об этом она сообщила в эфире программе "Пусть говорят", отрывки из которого приводит KP.RU.
"У нас разный состав семьи с Ларисой Александровной, и разные вкусы, поэтому я сразу выбирала квартиру, в которой буду делать полностью ремонт. Буду делать перепланировку", — сказала она.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
16 декабря, 18:49
Лурье отметила, что планирует сделать ремонт в "более современном" стиле.

Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Рассмотрение жалобы по делу о квартире певицы Ларисы Долиной в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
"Рухнула схема": что говорят артисты и юристы о решении ВС по делу Долиной
Вчера, 12:25
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Полная отмена. Что решил Верховный суд по делу Долиной
16 декабря, 18:47
 
Дело о квартире ДолинойЖильеМоскваРоссияЛариса ДолинаПусть говорятМосковский городской суд
 
 
Заголовок открываемого материала