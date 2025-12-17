Названа кадастровая стоимость квартиры в Хамовниках, которую продала Долина

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Кадастровая стоимость квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье купила у певицы Ларисы Долиной, составила 123 миллиона рублей, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Кадастровая стоимость объекта на момент заключения договора купли-продажи квартиры... между Долиной и Лурье составляла 123 миллиона рублей", - говорится в документах.
Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
Ее адвокат Мария Пухова в суде настаивала, что Долина заблуждалась относительно реальности сделки. По ее словам, певица думала, что действует под руководством реальных сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, которые должны вмешаться и поймать мошенников после передачи денег, а также аннулировать сделку, после чего артистке вернут квартиру, а Лурье - деньги.
Адвокат ссылалась на две судебные экспертизы, которые были проведены в рамках уголовного дела о мошенничестве с деньгами певицы, и "подтвердили факт заблуждения Долиной и ее неспособность противостоять мошенникам". Кроме того, она настаивала, что покупательница заплатила сумму ниже рыночной стоимости.
В свою очередь адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявляла, что цена была снижена после торга. Лурье просила сделать скидку, поскольку вместе с квартирой не прилагалось парковочное место и отсутствовала возможность его приобрести, а также не было детской площадки. Каких-либо признаков заблуждения Долина не показывала на протяжении всего процесса покупки, а в момент заключения договора "была в прекрасном состоянии", рассказала адвокат в суде. Она также обратила внимание, что певица продавала квартиру вместе со всем убранством, включая сантехнику, но позднее попросила оставить ей пианино и стул к нему. Этот факт, по ее мнению, указывал на то, что Долина осознавала реальность сделки.
В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже ее квартиры Лурье. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Верховный суд РФ во вторник рассмотрел жалобу Лурье, требовавшей признать законной сделку купли-продажи, и оставил право собственности за покупательницей.