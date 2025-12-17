Рейтинг@Mail.ru
Названа кадастровая стоимость квартиры в Хамовниках, которую продала Долина
01:47 17.12.2025 (обновлено: 02:30 17.12.2025)
Названа кадастровая стоимость квартиры в Хамовниках, которую продала Долина
Кадастровая стоимость квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье купила у певицы Ларисы Долиной, составила 123 миллиона рублей, следует из судебных документов, РИА Новости, 17.12.2025
жилье, россия, москва, лариса долина, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Москва, Лариса Долина, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дело о квартире Долиной
РИА Новости: кадастровая стоимость жилья Долиной составила 123 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛариса Долина
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Кадастровая стоимость квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье купила у певицы Ларисы Долиной, составила 123 миллиона рублей, следует из судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Кадастровая стоимость объекта на момент заключения договора купли-продажи квартиры... между Долиной и Лурье составляла 123 миллиона рублей", - говорится в документах.
Адвокат Светлана Свириденко и покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье во время рассмотрения жалобы на решения судов по иску о признании недействительной сделки о продаже квартиры в Верховном суде России - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Лурье после оглашения решения по делу о квартире Долиной обняла адвоката
00:38
Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решен принудительно.
Ее адвокат Мария Пухова в суде настаивала, что Долина заблуждалась относительно реальности сделки. По ее словам, певица думала, что действует под руководством реальных сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ, которые должны вмешаться и поймать мошенников после передачи денег, а также аннулировать сделку, после чего артистке вернут квартиру, а Лурье - деньги.
Судья Юрий Москаленко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Решение по делу Долиной в высшей мере соответствует закону, заявил адвокат
Вчера, 21:49
Адвокат ссылалась на две судебные экспертизы, которые были проведены в рамках уголовного дела о мошенничестве с деньгами певицы, и "подтвердили факт заблуждения Долиной и ее неспособность противостоять мошенникам". Кроме того, она настаивала, что покупательница заплатила сумму ниже рыночной стоимости.
В свою очередь адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявляла, что цена была снижена после торга. Лурье просила сделать скидку, поскольку вместе с квартирой не прилагалось парковочное место и отсутствовала возможность его приобрести, а также не было детской площадки. Каких-либо признаков заблуждения Долина не показывала на протяжении всего процесса покупки, а в момент заключения договора "была в прекрасном состоянии", рассказала адвокат в суде. Она также обратила внимание, что певица продавала квартиру вместе со всем убранством, включая сантехнику, но позднее попросила оставить ей пианино и стул к нему. Этот факт, по ее мнению, указывал на то, что Долина осознавала реальность сделки.
В марте Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже ее квартиры Лурье. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Верховный суд РФ во вторник рассмотрел жалобу Лурье, требовавшей признать законной сделку купли-продажи, и оставил право собственности за покупательницей.
Адвокат Светлана Свириденко и Долиной Полина Лурье в Верховном суде - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
В Госдуме аплодисментами встретили решение Верховного суда по делу Долиной
Вчера, 21:04
 
Жилье Россия Москва Лариса Долина Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Дело о квартире Долиной
 
 
Заголовок открываемого материала