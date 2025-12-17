Названа кадастровая стоимость квартиры в Хамовниках, которую продала Долина

Адвокат ссылалась на две судебные экспертизы, которые были проведены в рамках уголовного дела о мошенничестве с деньгами певицы, и "подтвердили факт заблуждения Долиной и ее неспособность противостоять мошенникам". Кроме того, она настаивала, что покупательница заплатила сумму ниже рыночной стоимости.

В свою очередь адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявляла, что цена была снижена после торга. Лурье просила сделать скидку, поскольку вместе с квартирой не прилагалось парковочное место и отсутствовала возможность его приобрести, а также не было детской площадки. Каких-либо признаков заблуждения Долина не показывала на протяжении всего процесса покупки, а в момент заключения договора "была в прекрасном состоянии", рассказала адвокат в суде. Она также обратила внимание, что певица продавала квартиру вместе со всем убранством, включая сантехнику, но позднее попросила оставить ей пианино и стул к нему. Этот факт, по ее мнению, указывал на то, что Долина осознавала реальность сделки.