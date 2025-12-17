Рейтинг@Mail.ru
Суд конфисковал имущество экс-главы ФНС Ингушетии - РИА Новости, 17.12.2025
09:32 17.12.2025
Суд конфисковал имущество экс-главы ФНС Ингушетии
Суд конфисковал имущество экс-главы ФНС Ингушетии - РИА Новости, 17.12.2025
Суд конфисковал имущество экс-главы ФНС Ингушетии
Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства коррупционные активы экс-руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ингушетии Магомеда Куштова,... РИА Новости, 17.12.2025
республика ингушетия
россия
москва
республика ингушетия
россия
москва
Суд конфисковал имущество экс-главы ФНС Ингушетии

Суд конфисковал имущество экс-главы ФНС Ингушетии Куштова

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства коррупционные активы экс-руководителя управления Федеральной налоговой службы по Ингушетии Магомеда Куштова, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры РФ", - говорится в материалах.
Иск был заявлен к Куштову и его родственникам. Прокуратура просила конфисковать, в числе прочего, три жилых помещения в Москве, три земельных участка, жилое здание, два жилых дома и нежилое помещение в Северной Осетии, жилое помещение в Ингушетии, автомобили марок Mersedes-Benz и BMW, Toyota Land Cruiser, GMC Yukon.
По данным Гагаринского райсуда, в иске указано, что бывшие должностные лица УФНС России по Ингушетии совершили преступление, причинившее ущерб бюджету РФ в размере 137,1 миллиона рублей.
