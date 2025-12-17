Рейтинг@Mail.ru
Церемонию вручения "Оскара" перестанут показывать на ТВ - РИА Новости, 17.12.2025
Культура
 
22:56 17.12.2025
Церемонию вручения "Оскара" перестанут показывать на ТВ
Церемонию вручения "Оскара" перестанут показывать на ТВ
Американскую церемонию вручения наград в области кино "Оскар" перестанут показывать на ТВ, трансляция переедет на YouTube с 2029 года, сообщила в среду академия РИА Новости, 17.12.2025
Церемонию вручения "Оскара" перестанут показывать на ТВ

Вручение премии "Оскар"
Вручение премии Оскар
Вручение премии "Оскар". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Американскую церемонию вручения наград в области кино "Оскар" перестанут показывать на ТВ, трансляция переедет на YouTube с 2029 года, сообщила в среду академия кинематографических искусств и наук США.
"Академия кинематографических искусств и наук и YouTube заключили многолетнее соглашение, которое предоставит YouTube эксклюзивные глобальные права на трансляцию церемонии вручения премии "Оскар" начиная с 2029 года, со 101-й церемонии, и до 2033 года", - говорится в сообщении.
Таким образом, смотреть трансляцию церемонии "Оскар" смогут в прямом эфире и бесплатно более чем 2 миллиарда зрителей по всему миру, отметила академия.
При этом до 2028 года церемонию продолжат показывать на телеканале ABC, которым владеет корпорация Disney.
Следующая церемония вручения "Оскаров" пройдет 15 марта 2026 года, в 19.00 по тихоокеанскому времени США (2.00 16 марта мск). Ее вновь будет вести американский комик Конан О'Брайен.
Том Круз получил почетную премию "Оскар"
Том Круз получил почетную премию "Оскар"
17 ноября, 12:10
 
Культура
 
 
