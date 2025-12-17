Церемонию вручения "Оскара" перестанут показывать на ТВ

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Американскую церемонию вручения наград в области кино "Оскар" перестанут показывать на ТВ, трансляция переедет на YouTube с 2029 года, сообщила в среду академия кинематографических искусств и наук США.

"Академия кинематографических искусств и наук и YouTube заключили многолетнее соглашение, которое предоставит YouTube эксклюзивные глобальные права на трансляцию церемонии вручения премии "Оскар" начиная с 2029 года, со 101-й церемонии, и до 2033 года", - говорится в сообщении.

Таким образом, смотреть трансляцию церемонии "Оскар" смогут в прямом эфире и бесплатно более чем 2 миллиарда зрителей по всему миру, отметила академия.

При этом до 2028 года церемонию продолжат показывать на телеканале ABC, которым владеет корпорация Disney.