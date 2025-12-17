Рейтинг@Mail.ru
Кулеба призвал ЕС развестись с США - РИА Новости, 17.12.2025
11:17 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/kuleba-2062571204.html
Кулеба призвал ЕС развестись с США
ЕС нужно развестись с США и не мечтать "вновь проснуться вместе", считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 17.12.2025
Кулеба призвал ЕС развестись с США

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. ЕС нужно развестись с США и не мечтать "вновь проснуться вместе", считает бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Разрыв между ЕС и США будет очень длительной и болезненной процедурой развода. Европейцы знают, что американцы решили их покинуть, но не хотят в это верить… Так Европа живет день ото дня. Она надеется проснуться одним прекрасными утром с США рядом, как будто все, что происходит сегодня, это всего лишь плохой сон. Принятие реальности - уход Америки, разрыв трансатлантических отношений - потребует у Европы много усилий. Обе стороны будут чувствовать себя лучше, научившись жить раздельно", - заявил Кулеба в интервью французской газете Point.
Дмитрий Кулеба с женой на концерте - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Турции обратили внимание на развлечения Кулебы на фоне потерь ВСУ
11 декабря, 07:06
11 декабря, 07:06
По мнению Кулебы, чем раньше Европа смирится с разрывом своих отношений с США, чем лучше будет для нее.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала ранее Politico.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.
Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Спутница Кулебы использует тему войны для продвижения секс-шопа в Киеве
14 декабря, 05:52
14 декабря, 05:52
 
