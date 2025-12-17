В Славянском районе Кубани из-за атаки БПЛА приостановили работу детсадов

"Приостановлена деятельность 21 детского сада и трех школ в связи с отключением воды, электричества и тепла. По ступенчатому расписанию работают 5 школ", - написал Руденко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в настоящее время санавиацией готовится перевод двух пострадавших от атаки человек в Краевую клиническую больницу № 1 имени С. В. Очаповского.