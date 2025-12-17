Рейтинг@Mail.ru
В Славянском районе Кубани из-за атаки БПЛА приостановили работу детсадов - РИА Новости, 17.12.2025
10:39 17.12.2025
В Славянском районе Кубани из-за атаки БПЛА приостановили работу детсадов
В Славянском районе Кубани из-за атаки БПЛА приостановили работу детсадов
происшествия
славянский район
краснодарский край
славянский район
краснодарский край
происшествия, славянский район, краснодарский край
Происшествия, Славянский район, Краснодарский край
В Славянском районе Кубани из-за атаки БПЛА приостановили работу детсадов

В Славянском районе Кубани из-за атаки БПЛА приостановили работу 21 детсада

© Фото : администрация города ЭлистыДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Фото : администрация города Элисты
Детский сад. Архивное фото
КРАСНОДАР, 17 дек – РИА Новости. Деятельность 21 детского сада и трех школ приостановлена в Славянском районе Краснодарского края после атаки дронов, сообщил замгубернатора региона Александр Руденко.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщал, что в Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали 2 человека и повреждены не менее 5 частных домов. Также в этом районе были повреждены высоковольтные линии электропередачи, без электричества, по последним данным, остаются 12,7 тысячи человек.
"Приостановлена деятельность 21 детского сада и трех школ в связи с отключением воды, электричества и тепла. По ступенчатому расписанию работают 5 школ", - написал Руденко в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в настоящее время санавиацией готовится перевод двух пострадавших от атаки человек в Краевую клиническую больницу № 1 имени С. В. Очаповского.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
