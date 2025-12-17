https://ria.ru/20251217/krym-2062703934.html
Группа иностранных журналистов прибыла с визитом в Крым
Группа иностранных журналистов прибыла с визитом в Крым - РИА Новости, 17.12.2025
Группа иностранных журналистов прибыла с визитом в Крым
Группа иностранных журналистов и общественников, в том числе из США, Италии и Турции, прибыла с визитом в Крым, сообщили РИА Новости в министерстве внутренней... РИА Новости, 17.12.2025
2025-12-17T16:30:00+03:00
2025-12-17T16:30:00+03:00
2025-12-17T16:30:00+03:00
в мире
сша
италия
турция
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81cb87149262fc25390f3de388a3e42e.jpg
https://ria.ru/20251208/putin-2060551725.html
сша
италия
турция
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004774949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dad2150636bfce6996373f12ca302618.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, италия, турция, республика крым
В мире, США, Италия, Турция, Республика Крым
Группа иностранных журналистов прибыла с визитом в Крым
РИА Новости: иностранные журналисты прибыли с визитом в Крым