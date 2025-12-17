Рейтинг@Mail.ru
Группа иностранных журналистов прибыла с визитом в Крым - РИА Новости, 17.12.2025
16:30 17.12.2025
https://ria.ru/20251217/krym-2062703934.html
Группа иностранных журналистов прибыла с визитом в Крым
Группа иностранных журналистов прибыла с визитом в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Группа иностранных журналистов и общественников, в том числе из США, Италии и Турции, прибыла с визитом в Крым, сообщили РИА Новости в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
Крым с ознакомительным визитом прибыла группа из 12 иностранных журналистов и общественных деятелей, представляющих Сербию, Италию, США, Пакистан, Турцию, Словению, Бразилию и Индонезию", - сказали в министерстве.
Визит рассчитан на три дня и включает в себя посещение Соборной мечети, памятника "Вежливым людям", музеев, в числе которых комплекс "Новый Херсонес" в Севастополе и Ливадийский дворец в Ялте, а также встречу с официальными лицами республики.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Иностранные журналисты примут участие в "Итогах года с Владимиром Путиным"
8 декабря, 13:10
 
